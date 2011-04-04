Загадочный вопрос. Съездил на такси, сказали оплатить 200 грн, дал гривневую карту, с неё именно 200 грн и списали. Это по какому курсу? Кого к чему?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 січ, 2023 12:30
Загадочный вопрос. Съездил на такси, сказали оплатить 200 грн, дал гривневую карту, с неё именно 200 грн и списали. Это по какому курсу? Кого к чему?
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:34
Свіжий огляд депо-ставок
рух ставок - різноспрямований (хтось догори, хтось вниз)
нічого екстраординарного як на мене
хоча, враховуючи вчорашнє засідання НБУ і анонс збільшення резервів банків - мало б бути зміщення в бік росту, гадаю
побачимо за певний час
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:44
Re: Байки про банки і не тільки....
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