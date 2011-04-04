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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1628162916301631

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 177
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:30

  striped написав:Сенс написал, что суммы до 15 долл теперь готовы проводить без двойной конвертации. Не понял правда по какому курсу будут такие суммы списывать.

Загадочный вопрос. Съездил на такси, сказали оплатить 200 грн, дал гривневую карту, с неё именно 200 грн и списали. Это по какому курсу? Кого к чему?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:34

Свіжий огляд депо-ставок
рух ставок - різноспрямований (хтось догори, хтось вниз)
нічого екстраординарного як на мене
хоча, враховуючи вчорашнє засідання НБУ і анонс збільшення резервів банків - мало б бути зміщення в бік росту, гадаю
побачимо за певний час

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-250123/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:зміщення в бік росту,
скоріше зменшення % за зберігання грошей на поточних рахунках та вільних депозитах
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  greenozon написав:зміщення в бік росту,
скоріше зменшення % за зберігання грошей на поточних рахунках та вільних депозитах

Та в найбільших гравців держбанків і так по поточним не сильно багато нараховували, хіба би ще ввели плату за гроші на поточних.
НБУ змушує банки підвищити привабливість строкових депозитів https://minfin.com.ua/ua/2023/01/27/99729852/
Що це означає для банків? — Вони не зможуть заробляти на цих залишках нічого.
Не справедливо? — Ще й як справедливо.
На жаль, банки, керуючись короткостроковими комерційними цілями, зовсім не поспішали підвищувати ставки за депозитами після підвищення ключової ставки, попри багаточисельні вербальні інтервенції з боку НБУ.
В результаті, маємо небезпечний для фінансової стабільності, значний за обсягами «навіс» у вигляді залишків на поточних рахунках населення, який щомісяця збільшується. І не за рахунок конкуренції чи маркетингових зусиль. Радше, всупереч відсутності будь-яких зусиль з боку банків.
Два основних чинника зростання: соціальні та інші виплати Уряду та обмеження на зняття готівки, які запровадив НБУ 24 лютого минулого року.
За умови поступового скасування обмежень, ці кошти миттєво опиняться на готівковому ринку. І, з одного боку, тиснутимуть на готівковий курс, з іншого — погіршать стан ліквідності банків.

Для населення може в цьому році негативно діяти інший чинник - інфляція буде досить значна, а курс буде відставати. Долари з матрасів на вихід.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:44

Робота платіжного ринку в Україні під загрозою
дедлайн -1 лютого

https://news.finance.ua/ua/robota-plati ... elens-koho
Востаннє редагувалось greenozon в Суб 28 січ, 2023 16:10, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:57

  greenozon написав:Робота платіжного ринку в Україні під загрозою
дедлайн -1 лютого

https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-za ... -bayraktar

Не те
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 23:38

  greenozon написав:Робота платіжного ринку в Україні під загрозою
дедлайн -1 лютого

https://news.finance.ua/ua/robota-plati ... elens-koho

Так і не зрозумів про що мова, закриють ibox'и? Усі клієнти моно будуть штурмувати каси відділень?
klug
 
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