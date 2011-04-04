Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Свіжий огляд депо-ставок рух ставок - різноспрямований (хтось догори, хтось вниз) нічого екстраординарного як на мене хоча, враховуючи вчорашнє засідання НБУ і анонс збільшення резервів банків - мало б бути зміщення в бік росту, гадаю побачимо за певний час
скоріше зменшення % за зберігання грошей на поточних рахунках та вільних депозитах
Та в найбільших гравців держбанків і так по поточним не сильно багато нараховували, хіба би ще ввели плату за гроші на поточних.
НБУ змушує банки підвищити привабливість строкових депозитів https://minfin.com.ua/ua/2023/01/27/99729852/ Що це означає для банків? — Вони не зможуть заробляти на цих залишках нічого. Не справедливо? — Ще й як справедливо. На жаль, банки, керуючись короткостроковими комерційними цілями, зовсім не поспішали підвищувати ставки за депозитами після підвищення ключової ставки, попри багаточисельні вербальні інтервенції з боку НБУ. В результаті, маємо небезпечний для фінансової стабільності, значний за обсягами «навіс» у вигляді залишків на поточних рахунках населення, який щомісяця збільшується. І не за рахунок конкуренції чи маркетингових зусиль. Радше, всупереч відсутності будь-яких зусиль з боку банків. Два основних чинника зростання: соціальні та інші виплати Уряду та обмеження на зняття готівки, які запровадив НБУ 24 лютого минулого року. За умови поступового скасування обмежень, ці кошти миттєво опиняться на готівковому ринку. І, з одного боку, тиснутимуть на готівковий курс, з іншого — погіршать стан ліквідності банків.
Для населення може в цьому році негативно діяти інший чинник - інфляція буде досить значна, а курс буде відставати. Долари з матрасів на вихід.