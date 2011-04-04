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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:38
З 11 лютого вже вдруге цього року зросли нормативи обов'язкового резервування для банків. З цієї дати банки мають заморожувати на коррахунку в НБУ 10% від коштів компаній та фізосіб, залучених на вимогу, та коштів на поточних рахунках у гривні. Для ресурсів в іноземній валюті вимоги є ще жорсткішими — 20% від обсягів грошей, залучених на згаданих умовах.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:02
greenozon тому і ріжуть учасників Клубу.
11 лютого ще наче не настало?
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