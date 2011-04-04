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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1629163016311632

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 177
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:38

З 11 лютого вже вдруге цього року зросли нормативи обов'язкового резервування для банків. З цієї дати банки мають заморожувати на коррахунку в НБУ 10% від коштів компаній та фізосіб, залучених на вимогу, та коштів на поточних рахунках у гривні. Для ресурсів в іноземній валюті вимоги є ще жорсткішими — 20% від обсягів грошей, залучених на згаданих умовах.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:02

greenozon тому і ріжуть учасників Клубу.
11 лютого ще наче не настало?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:18

greenozon

А не з 11 січня?

В взагалі, що це за резервування таке?
Andrey2512
 
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