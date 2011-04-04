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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1629163016311632

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 177
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:38

З 11 лютого вже вдруге цього року зросли нормативи обов'язкового резервування для банків. З цієї дати банки мають заморожувати на коррахунку в НБУ 10% від коштів компаній та фізосіб, залучених на вимогу, та коштів на поточних рахунках у гривні. Для ресурсів в іноземній валюті вимоги є ще жорсткішими — 20% від обсягів грошей, залучених на згаданих умовах.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:02

greenozon тому і ріжуть учасників Клубу.
11 лютого ще наче не настало?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:18

greenozon

А не з 11 січня?

В взагалі, що це за резервування таке?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:01

  Andrey2512 написав:greenozon
А не з 11 січня?

Написано ж, що "вдруге цього року", якби за 11 днів січня НБУ двічі щось переглянув, то це було б доволі підозріло. У той же час, чому агентура вже вживає минулий час стосовно 11-го лютого сказати важко, певно знову даються в знаки прогули мовних курсів.
  Andrey2512 написав:В взагалі, що це за резервування таке?

Тут детально описано: як, чому і навіщо. Спойлер - після "вдруге" буде ще й "утретє".
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 07:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:У той же час, чому агентура вже вживає минулий час стосовно 11-го лютого сказати важко, певно знову даються в знаки прогули мовних курсів.


вашим агентом виявився Козирєв :)

текст звідси - https://minfin.com.ua/ua/credits/articl ... aseleniya/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:04

  Ромасик написав:greenozon тому і ріжуть учасників Клубу.
11 лютого ще наче не настало?


учасники клубу це строкові а не на вимогу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 07:40

  mephala написав:
  Ромасик написав:greenozon тому і ріжуть учасників Клубу.
11 лютого ще наче не настало?


учасники клубу це строкові а не на вимогу.

Але у валюті, де вимоги ще жорсткіше, ніж у грошах на вимогу
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:07

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
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