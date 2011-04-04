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З 11 лютого вже вдруге цього року зросли нормативи обов'язкового резервування для банків. З цієї дати банки мають заморожувати на коррахунку в НБУ 10% від коштів компаній та фізосіб, залучених на вимогу, та коштів на поточних рахунках у гривні. Для ресурсів в іноземній валюті вимоги є ще жорсткішими — 20% від обсягів грошей, залучених на згаданих умовах.
Написано ж, що "вдруге цього року", якби за 11 днів січня НБУ двічі щось переглянув, то це було б доволі підозріло. У той же час, чому агентура вже вживає минулий час стосовно 11-го лютого сказати важко, певно знову даються в знаки прогули мовних курсів.
Andrey2512 написав:В взагалі, що це за резервування таке?
Тут детально описано: як, чому і навіщо. Спойлер - після "вдруге" буде ще й "утретє".
чик написав:пару недель взад рылся в бумагах и наткнулся на мультивалютную карту юнекса. была такая лет 15взад. остаток 50баксов думал получить через фонд. глянул шо он уже чешский и отделение в центре города. ....
А кстати про банкротства! Подскажите плз, кто знает: если прошло больше полугода после обанкрочивания банка - еще не поздно обратиться за компенсацией? Какие там вообще сроки предусмотрены граничные по обращению?