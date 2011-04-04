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fKonstantin написав:А кстати про банкротства! Подскажите плз, кто знает: если прошло больше полугода после обанкрочивания банка - еще не поздно обратиться за компенсацией? Какие там вообще сроки предусмотрены граничные по обращению?
Выплата возмещения Фондом производится в течение всего периода ликвидации банка. Срок ликвидации банка может занять до трех лет, а процедура ликвидации системно важного банка – до пяти лет. Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов в Единый госреестр юрлиц для внесения записи о ликвидации банка как юридического лица.
fKonstantin написав:А кстати про банкротства! Подскажите плз, кто знает: если прошло больше полугода после обанкрочивания банка - еще не поздно обратиться за компенсацией? Какие там вообще сроки предусмотрены граничные по обращению?