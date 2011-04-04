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fKonstantin написав:А кстати про банкротства! Подскажите плз, кто знает: если прошло больше полугода после обанкрочивания банка - еще не поздно обратиться за компенсацией? Какие там вообще сроки предусмотрены граничные по обращению?
Выплата возмещения Фондом производится в течение всего периода ликвидации банка. Срок ликвидации банка может занять до трех лет, а процедура ликвидации системно важного банка – до пяти лет. Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов в Единый госреестр юрлиц для внесения записи о ликвидации банка как юридического лица.
fKonstantin написав:А кстати про банкротства! Подскажите плз, кто знает: если прошло больше полугода после обанкрочивания банка - еще не поздно обратиться за компенсацией? Какие там вообще сроки предусмотрены граничные по обращению?
Doda написав:Карткою якого банку найвигідніше платити на заграничних сайтах (нема прдвійної конвертації, найкращтй курс ...) ?
Это ж каждый день меняется и для разных валют по-разному. https://minfin.com.ua/currency/cards/ в помощь, хотя там кой-где подвирает и не всё учтено (например, Ощадовский 1% комис за конвертацию). За доллары Укргаз сейчас неплох, но стоит иметь в виду, что он блокирует на 7% больше, чем конечное списанию, а то, что карту с кредитным лимитом легко выдадут в отделении, там только девочка из коллцентра врёт.
alibob написав:БВР (Восток) при розрахунку гривневою карткою в юсд курс світить 37,40. Списання без додаткових комісій/перерахунків?
Картковий курс долара звичайно ж, впливає, але не на 100%. Сьогодні, наприклад, Моно показує курс злотого 8,3930, а БВР 8,4670, хоча курс долара у них 37,44 та 37,40 відповідно. Таке враження, що є ще якийсь "ручний" непрогнозований фактор. На жаль, мало банків показують карточні курси інших валют крім долар/євро, щоб була можливість прийняти рішення перед покупкою.