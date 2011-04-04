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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1631163216331634>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 177
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:03

  fKonstantin написав:А кстати про банкротства! Подскажите плз, кто знает: если прошло больше полугода после обанкрочивания банка - еще не поздно обратиться за компенсацией?
Какие там вообще сроки предусмотрены граничные по обращению?

Сильный оффтопик, но: https://banki.ua/ru/articles/kogda-fgvf ... osya-banka
Выплата возмещения Фондом производится в течение всего периода ликвидации банка.
Срок ликвидации банка может занять до трех лет, а процедура ликвидации системно важного банка – до пяти лет.
Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов в Единый госреестр юрлиц для внесения записи о ликвидации банка как юридического лица.

В общем, смотря насколько больше полугода.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:23

  fKonstantin написав:А кстати про банкротства! Подскажите плз, кто знает: если прошло больше полугода после обанкрочивания банка - еще не поздно обратиться за компенсацией?
Какие там вообще сроки предусмотрены граничные по обращению?

:arrow: https://www.fg.gov.ua/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:56

Оплата на заграничних сайтах

Карткою якого банку найвигідніше платити на заграничних сайтах (нема прдвійної конвертації, найкращтй курс ...) ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:07

  Doda написав:Карткою якого банку найвигідніше платити на заграничних сайтах (нема прдвійної конвертації, найкращтй курс ...) ?


ОТП лучший курс евро,
Идея - лучший курс гривни :mrgreen: (нет DCC)
ПУМБ - неплохо доллар (37,5) + кешбек, но по доллару могут быть варианты получше, по Евро - лучше ОТП практически нет
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:09

  Doda написав:Карткою якого банку найвигідніше платити на заграничних сайтах (нема прдвійної конвертації, найкращтй курс ...) ?

Это ж каждый день меняется и для разных валют по-разному. https://minfin.com.ua/currency/cards/ в помощь, хотя там кой-где подвирает и не всё учтено (например, Ощадовский 1% комис за конвертацию). За доллары Укргаз сейчас неплох, но стоит иметь в виду, что он блокирует на 7% больше, чем конечное списанию, а то, что карту с кредитным лимитом легко выдадут в отделении, там только девочка из коллцентра врёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 23:29

Re: Байки про банки і не тільки....

БВР (Восток) при розрахунку гривневою карткою в юсд курс світить 37,40. Списання без додаткових комісій/перерахунків?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 00:28

Re: Байки про банки і не тільки....

alibob написав:БВР (Восток) при розрахунку гривневою карткою в юсд курс світить 37,40. Списання без додаткових комісій/перерахунків?
Так
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:37

  alibob написав:БВР (Восток) при розрахунку гривневою карткою в юсд курс світить 37,40. Списання без додаткових комісій/перерахунків?


Картковий курс долара звичайно ж, впливає, але не на 100%. Сьогодні, наприклад, Моно показує курс злотого 8,3930, а БВР 8,4670, хоча курс долара у них 37,44 та 37,40 відповідно. Таке враження, що є ще якийсь "ручний" непрогнозований фактор. На жаль, мало банків показують карточні курси інших валют крім долар/євро, щоб була можливість прийняти рішення перед покупкою.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:43

  cohan написав:
  Doda написав:Карткою якого банку найвигідніше платити на заграничних сайтах (нема прдвійної конвертації, найкращтй курс ...) ?


ОТП лучший курс евро,
Идея - лучший курс гривни :mrgreen: (нет DCC)
ПУМБ - неплохо доллар (37,5) + кешбек, но по доллару могут быть варианты получше, по Евро - лучше ОТП практически нет

На практиці: в Ідеї нема DCC, але є комісія 10%.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:50

  Doda написав:На практиці: в Ідеї нема DCC, але є комісія 10%.
Давно? Дней десять назад не было никакой комиссии. Копейка в копейку списалось. Блокирует - да, с запасом процентов на 10, а списывает точно.
Кащей
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