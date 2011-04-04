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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:18
Кащей написав: Doda написав:
На практиці: в Ідеї нема DCC, але є комісія 10%.
Давно? Дней десять назад не было никакой комиссии. Копейка в копейку списалось. Блокирует - да, с запасом процентов на 10, а списывает точно.
Покупку робив сьогодні. В квитанції пише комісія (10% від суми).
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Doda
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