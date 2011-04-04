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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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alex lem
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:16
mustbe написав:
Очередная синяя помойка.
Почему помойка?
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Economist
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:21
Economist написав: mustbe написав:
Очередная синяя помойка.
Почему помойка?
Ну то подивіться у табличку -пів процента за зняття депозиту. 13 доларів заберуть якщо оформити на 2707
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:23
mustbe написав:
+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.
Вважаю, що називати банк помойкою є необгрунтованим хамством.
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Investor_K
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:40
3/4 это карманная банка для нескольких коммерческих структур, одна из них это Розетка в нем тусуется
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kuzmich
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:44
Investor_K написав: mustbe написав:
+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.
Вважаю, що називати банк помойкою є необгрунтованим хамством.
не в Бучі, а Чайці
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flyman
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2
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:45
Economist написав: mustbe написав:
Очередная синяя помойка.
Почему помойка?
потому что mustbe там отказали в открытии счета
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J
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