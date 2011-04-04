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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1633163416351636

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 177
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:36

  Долар по 4 грн написав:flyman Тоже карусель!Перекредитовываться! :mrgreen:

В усяких лохотронах- Швидко грошах. Процентів по 200 річних мабуть ? :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Очередная синяя помойка.


Почему помойка?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:21

  Economist написав:
  mustbe написав:Очередная синяя помойка.


Почему помойка?

Ну то подивіться у табличку -пів процента за зняття депозиту. 13 доларів заберуть якщо оформити на 2707 :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:23

  mustbe написав:+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.

Вважаю, що називати банк помойкою є необгрунтованим хамством.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

3/4 это карманная банка для нескольких коммерческих структур, одна из них это Розетка в нем тусуется
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:44

  Investor_K написав:
  mustbe написав:+ 47. 3/4
Место: 6 из 47
Очередная синяя помойка.
Есть только в Киеве, Буче, Львове и Днепре.

Вважаю, що називати банк помойкою є необгрунтованим хамством.

не в Бучі, а Чайці
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:45

  Economist написав:
  mustbe написав:Очередная синяя помойка.


Почему помойка?

потому что mustbe там отказали в открытии счета
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