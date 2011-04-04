В усяких лохотронах- Швидко грошах. Процентів по 200 річних мабуть ?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 16:36
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:21
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:23
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
3/4 это карманная банка для нескольких коммерческих структур и вип-клиентов, одна из них это Розетка в нем тусуется
Востаннє редагувалось kuzmich в Сер 15 лют, 2023 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:44
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:45
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:02
ПриватБанк
"Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років. Ви, напевно, знаєте її як справу Олександра Дубілета, ексголови правління ПриватБанку.
Рішення таке: Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року", - написав Пишний.
За його словами, це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм ЗУ № 590-ІХ (т.зв. "антиколомойський закон"), що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад.
"І навіть більше - це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі ПриватБанк. І це в той час, коли держава витратила на порятунок банку від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, понад 155 мільярдів гривень", - резюмував голова НБУ.
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