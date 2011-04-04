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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1634163516361637>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 178
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
49
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:36

  Долар по 4 грн написав:flyman Тоже карусель!Перекредитовываться! :mrgreen:

В усяких лохотронах- Швидко грошах. Процентів по 200 річних мабуть ? :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Очередная синяя помойка.


Почему помойка?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:21

  Economist написав:
  mustbe написав:Очередная синяя помойка.


Почему помойка?

Ну то подивіться у табличку -пів процента за зняття депозиту. 13 доларів заберуть якщо оформити на 2707 :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

3/4 это карманная банка для нескольких коммерческих структур и вип-клиентов, одна из них это Розетка в нем тусуется
Востаннє редагувалось kuzmich в Сер 15 лют, 2023 18:56, всього редагувалось 1 раз.
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:02

ПриватБанк

"Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років. Ви, напевно, знаєте її як справу Олександра Дубілета, ексголови правління ПриватБанку.
Рішення таке: Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року", - написав Пишний.
За його словами, це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм ЗУ № 590-ІХ (т.зв. "антиколомойський закон"), що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад.
"І навіть більше - це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі ПриватБанк. І це в той час, коли держава витратила на порятунок банку від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, понад 155 мільярдів гривень", - резюмував голова НБУ.
:arrow: https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/15/697080/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:59

  Doda написав:
  Кащей написав:
  Doda написав:На практиці: в Ідеї нема DCC, але є комісія 10%.
Давно? Дней десять назад не было никакой комиссии. Копейка в копейку списалось. Блокирует - да, с запасом процентов на 10, а списывает точно.

Покупку робив сьогодні. В квитанції пише комісія (10% від суми).

Відбій. Після проведення по рахунку комісія зникла.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:04

Підкажіть, будь ласка, у яких банках, крім:
1. Укрексімбанка
2. Сенс банка
3. Таскомбанка
4. Укргазбанка

є короткі депозити на 7 або 14 днів?
Дякую!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:09

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, у яких банках, крім:
1. Укрексімбанка
2. Сенс банка
3. Таскомбанка
4. Укргазбанка

є короткі депозити на 7 або 14 днів?
Дякую!


ПУМБ 14 днів
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:31

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, у яких банках...є короткі депозити на 7 або 14 днів?
через 2-3 тижні у всіх будуть
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:46

Amethyst Почему такая уверенность?
lubarec
 
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