НБУ проводить експеримент, зробивши на поточні залишки великі норми резервування, тим самим підштовхуючи банки пропонувати клієнтам відкрити депозити.
всі очікують, що банки почнуть залучати короткі депозити - якщо вмовлять клієнтів
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 лют, 2023 20:59
Зараз переглядають цей форум: mogicanin1986 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|