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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1634163516361637

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 179
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
50
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:59

  lubarec написав:Amethyst Почему такая уверенность?

НБУ проводить експеримент, зробивши на поточні залишки великі норми резервування, тим самим підштовхуючи банки пропонувати клієнтам відкрити депозити.

всі очікують, що банки почнуть залучати короткі депозити - якщо вмовлять клієнтів
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 22:57

  Shaman написав:
  lubarec написав:Amethyst Почему такая уверенность?

НБУ проводить експеримент, зробивши на поточні залишки великі норми резервування, тим самим підштовхуючи банки пропонувати клієнтам відкрити депозити.

всі очікують, що банки почнуть залучати короткі депозити - якщо вмовлять клієнтів

НБУ тут, как мафия на Сицилии, сделал банкам "предложение, от которого нельзя отказаться". А народ еще месяц будет кантоваться на карточных счетах, пока не поймет, что за это уже не платят так как раньше. А в некоторых банках, как "Глобус", вообще не платят.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 00:29

  Doda написав:
  Doda написав:
  Doda написав:На практиці: в Ідеї нема DCC, але є комісія 10%.

Покупку робив сьогодні. В квитанції пише комісія (10% від суми).

Відбій. Після проведення по рахунку комісія зникла.

то что курс списания не равен курсу по картам вас не смутило?
cohan
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