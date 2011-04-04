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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 лют, 2023 20:59
lubarec написав:Amethyst
Почему такая уверенность?
НБУ проводить експеримент, зробивши на поточні залишки великі норми резервування, тим самим підштовхуючи банки пропонувати клієнтам відкрити депозити.
всі очікують, що банки почнуть залучати короткі депозити - якщо вмовлять клієнтів
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Додано: Нед 19 лют, 2023 22:57
Shaman написав: lubarec написав:Amethyst
Почему такая уверенность?
НБУ проводить експеримент, зробивши на поточні залишки великі норми резервування, тим самим підштовхуючи банки пропонувати клієнтам відкрити депозити.
всі очікують, що банки почнуть залучати короткі депозити - якщо вмовлять клієнтів
НБУ тут, как мафия на Сицилии, сделал банкам "предложение, от которого нельзя отказаться". А народ еще месяц будет кантоваться на карточных счетах, пока не поймет, что за это уже не платят так как раньше. А в некоторых банках, как "Глобус", вообще не платят.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 00:29
Doda написав: Doda написав:
Doda написав:
На практиці: в Ідеї нема DCC, але є комісія 10%.
Покупку робив сьогодні. В квитанції пише комісія (10% від суми).
Відбій. Після проведення по рахунку комісія зникла.
то что курс списания не равен курсу по картам вас не смутило?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 02:11
DmitryZP написав: ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, у яких банках, крім:
1. Укрексімбанка
2. Сенс банка
3. Таскомбанка
4. Укргазбанка
є короткі депозити на 7 або 14 днів?
Дякую!
ПУМБ 14 днів
в марфине всегда были короткие
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Додано: Пон 20 лют, 2023 09:42
Ощад перший:
Шановні клієнти!
Інформуємо про те, що відповідно до п. 5.5 Розділу ХХ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та згідно з рішенням комітету з питань управління активами та пасивами АТ «Ощадбанк» було змінено процентні ставки, що нараховується в рамках послуги «Мобільні заощадження».
Нові процентні ставки за послугою «Мобільні заощадження» встановлені в розмірі 0,00% річних в доларах США, євро та вступають в дію 01.03.2023.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 10:08
coulthard написав:
розмірі 0,00% річних
Жир.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 10:15
coulthard написав:
Ощад перший:
Шановні клієнти!
Інформуємо про те, що відповідно до п. 5.5 Розділу ХХ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та згідно з рішенням комітету з питань управління активами та пасивами АТ «Ощадбанк» було змінено процентні ставки, що нараховується в рамках послуги «Мобільні заощадження».
Нові процентні ставки за послугою «Мобільні заощадження» встановлені в розмірі 0,00% річних в доларах США, євро та вступають в дію 01.03.2023.
Да нет, не первый. Уже массово начали ставить нули на остаток.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 10:19
А абонка за наявність поточного не буде з’являтись в честь оцих останніх змін?
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