Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
lubarec написав:Amethyst Почему такая уверенность?
НБУ проводить експеримент, зробивши на поточні залишки великі норми резервування, тим самим підштовхуючи банки пропонувати клієнтам відкрити депозити.
всі очікують, що банки почнуть залучати короткі депозити - якщо вмовлять клієнтів
НБУ тут, как мафия на Сицилии, сделал банкам "предложение, от которого нельзя отказаться". А народ еще месяц будет кантоваться на карточных счетах, пока не поймет, что за это уже не платят так как раньше. А в некоторых банках, как "Глобус", вообще не платят.
Інформуємо про те, що відповідно до п. 5.5 Розділу ХХ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та згідно з рішенням комітету з питань управління активами та пасивами АТ «Ощадбанк» було змінено процентні ставки, що нараховується в рамках послуги «Мобільні заощадження».
Нові процентні ставки за послугою «Мобільні заощадження» встановлені в розмірі 0,00% річних в доларах США, євро та вступають в дію 01.03.2023.
Інформуємо про те, що відповідно до п. 5.5 Розділу ХХ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та згідно з рішенням комітету з питань управління активами та пасивами АТ «Ощадбанк» було змінено процентні ставки, що нараховується в рамках послуги «Мобільні заощадження».
Нові процентні ставки за послугою «Мобільні заощадження» встановлені в розмірі 0,00% річних в доларах США, євро та вступають в дію 01.03.2023.
Да нет, не первый. Уже массово начали ставить нули на остаток.
РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ, в тому числі:
центрального банку Росії; небанківських кредитних організацій; операторів платіжних систем; професійних учасників фондового ринку; страхових компаній; інвестфондів; інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.