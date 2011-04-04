Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умовуhttps://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів. Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень. До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.
Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умовуhttps://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів. Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень. До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.
Та байки... натуральні. Ще колективної відповідальності по податкам не вистачало... ага, особливо зятя з тещою
Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умовуhttps://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів. Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень. До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.
Та байки... натуральні. Ще колективної відповідальності по податкам не вистачало... ага, особливо зятя з тещою
як вони персоналізують податки з депошок та встановлять родинні зв"язки?