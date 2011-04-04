RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1635163616371638

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 179
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
50
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Невже?
Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умову https://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie
Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів.
Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень.
До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5636
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:24

  Ой+ написав:Невже?
Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умову https://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie
Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів.
Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень.
До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.

Та байки... натуральні. Ще колективної відповідальності по податкам не вистачало... ага, особливо зятя з тещою :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:32

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Невже?
Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умову https://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie
Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів.
Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень.
До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.

Та байки... натуральні. Ще колективної відповідальності по податкам не вистачало... ага, особливо зятя з тещою :mrgreen: :mrgreen:

як вони персоналізують податки з депошок та встановлять родинні зв"язки?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30743
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1635163616371638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 243348
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 100584
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 31321
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6431)
22.02.2023 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.