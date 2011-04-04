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Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умовуhttps://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів. Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень. До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.
Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умовуhttps://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів. Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень. До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.
Та байки... натуральні. Ще колективної відповідальності по податкам не вистачало... ага, особливо зятя з тещою
Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умовуhttps://fakty.ua/415745-depozity-ukrain ... no-uslovie Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів. Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень. До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.
Та байки... натуральні. Ще колективної відповідальності по податкам не вистачало... ага, особливо зятя з тещою
як вони персоналізують податки з депошок та встановлять родинні зв"язки?
flyman написав:як вони персоналізують податки з депошок?
Та це ж байкарі... Вони пропонують банкам дивитися які депо є у клієнта в інших банках І виходить, що не тільки у самого клієнта, а і у його родичів. Ну казкарі ж Мабуть, якщо ти хочешь отримати ту податкову знижку на депо, то треба буде подати декларашку, вказавші ВСІ депо сім'ї(хозяйства) і, т.ч. розкривши банківську таємницю. Казкарі
flyman написав:як вони персоналізують податки з депошок та встановлять родинні зв"язки?
Законопроект же. Стратеги. Зато и забота о народе и и не получилось потому, что нет технической возможности. Зато появится повод собирать больше анкет и развести ещё больше бюрократии. Хотя персонифицировать этот налог было бы неплохо, а то платишь его, а те проценты тебе в белый доход всё равно не засчитываются.
moveton написав:Хотя персонифицировать этот налог было бы неплохо, а то платишь его, а те проценты тебе в белый доход всё равно не засчитываются.
Скасувати банківську таємницю бо комусь одному ліньки подати річну декларацію і легалізувати нарахованих 15 грн? Теж стратег?
Тайну чего и от кого? Неужели налоговая банку на слово верит, что он эти налоги правильно насчитал? Почему-то мне кажется, что есть проверки. Кстати, говорят, что для ФЛП уже персонифицированно показывается, но тут уже мопед не мой.
Выплаты кешбека тем же банком в справке дохода почему-то сами появляются. Почему-то это то ли не угрожает банковской тайне или такой тайны всё таки не существует. В плане тайны не вижу принципиальной разницы с процентами от депозитов.
moveton так податковій для перевірки загальним сум перерахувань ПДФО по вкладам персоніфікація і не потрібна - достатньо глянути балансовий рахунок 7 класу проценти по депозитам фізичних осіб і порівняти його з сумами перерахувань. Щодо різниці між таким видами доходів як кешбек та відсотки по вкладам - на мій погляд вона є та суттєва. Кешбек - це в основному свідчення потрачених вами коштів - які вже пішли у небуття. Особо утаємничувати тут вже нічого. А ось відсотки по вкладам та ще й в розрізі банків - це вже зовсім інша річ - це все інформація де по суті людина наразі тримає свої кошти у безготівковому виді. Тому щоб банки розкривали саме таку БТ думаю мало хто хотів би
Alien написав:Щодо різниці між таким видами доходів як кешбек та відсотки по вкладам - на мій погляд вона є та суттєва. Кешбек - це в основному свідчення потрачених вами коштів - які вже пішли у небуття. Особо утаємничувати тут вже нічого. А ось відсотки по вкладам та ще й в розрізі банків - це вже зовсім інша річ - це все інформація де по суті людина наразі тримає свої кошти у безготівковому виді. Тому щоб банки розкривали саме таку БТ думаю мало хто хотів би
Такое. Проценты тоже с тех денег, что лежали. Совсем не обязательно, что ещё лежат. И сколько там даже лежало по процентам не особенно определишь потому, что по разным вкладам проценты отличаются на несколько порядков. А ведь есть и совсем секретные суммы на счетах, на которых проценты не начислялись.
Кстати, если этот процентный доход задекларировать, то налоговая вот так и поверит без доказательств? Или ей не жалко потому, что всё равно ни один финмон не примет его, как белый?