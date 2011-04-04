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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лют, 2023 22:40
J написав:
финмон принимает процентный доход
Любой финмон или только какой-то очень определенный? Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы. После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:31
из тех с кем сталкивался у Альфы был самый лютый финмон, метелили с особым пристрастием
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:01
J написав:
из тех с кем сталкивался у Альфы был самый лютый финмон, метелили с особым пристрастием
Я не очень много сталкивался. Пошёл в Приват: мне сказали, что справки принимаются только за два последних года. И те же самые только 70% с дохода предпринимателей. А Альфа была готова за 10 лет. Поэтому у меня строго наоборот: у Альфы самый расслабленный
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Додано: Чет 23 лют, 2023 21:27
А есть сейчас база под финмон.??
Понятно, что не больше 400тыс в одном банке.
А есть ли лимит какой то, не попасть по фин., если в разных уже общая сумма более лим.грн. и не СПД, а просто физик?
Не засветится ли по красному для разных служб и НБУ??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 23 лют, 2023 22:55
Игорь Алексеевич написав:
А есть сейчас база под финмон.??
Понятно, что не больше 400тыс в одном банке.
А есть ли лимит какой то, не попасть по фин., если в разных уже общая сумма более лим.грн. и не СПД, а просто физик?
Не засветится ли по красному для разных служб и НБУ??
Банки не діляться просто так залишками своїх клієнтів ні один з одним ні з уповноваженим органом з фінансового моніторингу ні з НБУ. Тому читати подібну маячню на фінансовому форумі чесно кажучи досить дико
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