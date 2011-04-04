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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1636163716381639

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 179
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
50
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:40

  J написав:финмон принимает процентный доход

Любой финмон или только какой-то очень определенный? Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы. После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:31

из тех с кем сталкивался у Альфы был самый лютый финмон, метелили с особым пристрастием
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 20:01

  J написав:из тех с кем сталкивался у Альфы был самый лютый финмон, метелили с особым пристрастием

Я не очень много сталкивался. Пошёл в Приват: мне сказали, что справки принимаются только за два последних года. И те же самые только 70% с дохода предпринимателей. А Альфа была готова за 10 лет. Поэтому у меня строго наоборот: у Альфы самый расслабленный :D
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:27

А есть сейчас база под финмон.??
Понятно, что не больше 400тыс в одном банке.
А есть ли лимит какой то, не попасть по фин., если в разных уже общая сумма более лим.грн. и не СПД, а просто физик?
Не засветится ли по красному для разных служб и НБУ??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:55

  Игорь Алексеевич написав:А есть сейчас база под финмон.??
Понятно, что не больше 400тыс в одном банке.
А есть ли лимит какой то, не попасть по фин., если в разных уже общая сумма более лим.грн. и не СПД, а просто физик?
Не засветится ли по красному для разных служб и НБУ??

Банки не діляться просто так залишками своїх клієнтів ні один з одним ні з уповноваженим органом з фінансового моніторингу ні з НБУ. Тому читати подібну маячню на фінансовому форумі чесно кажучи досить дико
Alien
 
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