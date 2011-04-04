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Любой финмон или только какой-то очень определенный? Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы. После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
J написав:из тех с кем сталкивался у Альфы был самый лютый финмон, метелили с особым пристрастием
Я не очень много сталкивался. Пошёл в Приват: мне сказали, что справки принимаются только за два последних года. И те же самые только 70% с дохода предпринимателей. А Альфа была готова за 10 лет. Поэтому у меня строго наоборот: у Альфы самый расслабленный
А есть сейчас база под финмон.?? Понятно, что не больше 400тыс в одном банке. А есть ли лимит какой то, не попасть по фин., если в разных уже общая сумма более лим.грн. и не СПД, а просто физик? Не засветится ли по красному для разных служб и НБУ??
Игорь Алексеевич написав:А есть сейчас база под финмон.?? Понятно, что не больше 400тыс в одном банке. А есть ли лимит какой то, не попасть по фин., если в разных уже общая сумма более лим.грн. и не СПД, а просто физик? Не засветится ли по красному для разных служб и НБУ??
Банки не діляться просто так залишками своїх клієнтів ні один з одним ні з уповноваженим органом з фінансового моніторингу ні з НБУ. Тому читати подібну маячню на фінансовому форумі чесно кажучи досить дико
Игорь Алексеевич написав:А есть сейчас база под финмон.?? Понятно, что не больше 400тыс в одном банке. А есть ли лимит какой то, не попасть по фин., если в разных уже общая сумма более лим.грн. и не СПД, а просто физик? Не засветится ли по красному для разных служб и НБУ??
занесіть 0,5 лимона в якусь помойку. промаринуйте . помойку змиє в унітаз НБУ , отримуєте відшкодування через фонд. все - Ви білий і пушистий. **************** Попитайте старих людей як при Совітах відбілювали кєш. Перлися на север, гойдалися . віддавали з-ти бригадирам , поверталися і панували. **************** Один мінус, будуть всякі асовські банки дзвонити , запрошуючи до них на депозит. чемно, поважно , любязно.