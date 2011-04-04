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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1637163816391640

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 179
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
50
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:53

  moveton написав: Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы.
После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник Аллы в городе, или умники звонили с Киева?
Давно было?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:57

  flysoulfly написав:
  moveton написав: Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы.
После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник в городе или умники звонили с Киева?

Сообщали мне и то и другое в одесском отделении. Но первая стадия - это мне нём нафантазировали без консультаций с Киевом. Вторая, как я понимаю, это уже из Киева им ответили на поданную заявку.
moveton
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  #<1 ... 1637163816391640
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