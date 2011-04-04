|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:53
moveton написав:
Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы.
После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник Аллы в городе, или умники звонили с Киева?
Давно было?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1420
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:57
flysoulfly написав: moveton написав:
Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы.
После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник в городе или умники звонили с Киева?
Сообщали мне и то и другое в одесском отделении. Но первая стадия - это мне нём нафантазировали без консультаций с Киевом. Вторая, как я понимаю, это уже из Киева им ответили на поданную заявку.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:50
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы.
После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник в городе или умники звонили с Киева?
Сообщали мне и то и другое в одесском отделении. Но первая стадия - это мне нём нафантазировали без консультаций с Киевом. Вторая, как я понимаю, это уже из Киева им ответили на поданную заявку.
интересно, а хоть тела тех депозитов, что когда-то (3-8 лет назад) были открыты в самой Алле (и по сроку забраны) - они теперь считаются там белыми?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1420
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:02
flysoulfly написав:
интересно, а хоть тела тех депозитов, что когда-то (3-8 лет назад) были открыты в самой Алле (и по сроку забраны) - они теперь считаются там белыми?
А какая разница где они были? Алла же им проверку на белизну при принятии не устраивала. Поэтому они так и остаются чёрным доходом. Поэтому мне очень любопытно что произойдёт с нынешними покупками военнных ОВГЗ, когда справку о доходах не требуют. По традиции после погашения финмон может заявить, что это доход не белый. Пока никто обещаний на эту тему давать не рискнул.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:30
moveton написав: flysoulfly написав:
интересно, а хоть тела тех депозитов, что когда-то (3-8 лет назад) были открыты в самой Алле (и по сроку забраны) - они теперь считаются там белыми?
А какая разница где они были? Алла же им проверку на белизну при принятии не устраивала
. Поэтому они так и остаются чёрным доходом. Поэтому мне очень любопытно что произойдёт с нынешними покупками военнных ОВГЗ, когда справку о доходах не требуют. По традиции после погашения финмон может заявить, что это доход не белый. Пока никто обещаний на эту тему давать не рискнул.
ну как не устраивала - в тогдашних традициях
с умным видом изучала квитанции выдачи депо из предыдущих банков, причем, свыше фонда.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1420
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лют, 2023 23:05
flysoulfly написав:
ну как не устраивала - в тогдашних традициях
с умным видом изучала квитанции выдачи депо из предыдущих банков, причем, свыше фонда.
Пёс его знает. Тогда у Аллы конкретно про такие спрашивать нужно. Я так давно с ней дел не имел. Два года назад уже точно открывала депо без всяких дополнительных справок. А раньше я основные суммы держал в Привате и там традиции были простые: если за день в банк закинешь не больше, чем финмонный порог (тогда это 150к грн было), то никаких к тебе вопросов. Причём на размер депо уже ограничений не было: пожалуйста, копи на счёте за несколько дней сколько угодно и открывай потом депо на всю сумму. Ну а полтора года назад мне и Приват про накопленные на их депо деньги, которые у них уже лежат, точно так же заявил: мы же раньше подтверждения не спрашивали, поэтому теперь они не подтверждённые и забрать ты их можешь, а ОВГЗ купить - нет.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|243355
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|100606
|
|
|18
|31335
|
|