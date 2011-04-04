Додано: Нед 26 лют, 2023 23:05

flysoulfly написав: ну как не устраивала - в тогдашних традициях с умным видом изучала квитанции выдачи депо из предыдущих банков, причем, свыше фонда. ну как не устраивала -с умным видом изучала квитанции выдачи депо из предыдущих банков, причем, свыше фонда.

Пёс его знает. Тогда у Аллы конкретно про такие спрашивать нужно. Я так давно с ней дел не имел. Два года назад уже точно открывала депо без всяких дополнительных справок. А раньше я основные суммы держал в Привате и там традиции были простые: если за день в банк закинешь не больше, чем финмонный порог (тогда это 150к грн было), то никаких к тебе вопросов. Причём на размер депо уже ограничений не было: пожалуйста, копи на счёте за несколько дней сколько угодно и открывай потом депо на всю сумму. Ну а полтора года назад мне и Приват про накопленные на их депо деньги, которые у них уже лежат, точно так же заявил: мы же раньше подтверждения не спрашивали, поэтому теперь они не подтверждённые и забрать ты их можешь, а ОВГЗ купить - нет.