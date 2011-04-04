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moveton написав: Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы. После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник Аллы в городе, или умники звонили с Киева? Давно было?
moveton написав: Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы. После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник в городе или умники звонили с Киева?
Сообщали мне и то и другое в одесском отделении. Но первая стадия - это мне нём нафантазировали без консультаций с Киевом. Вторая, как я понимаю, это уже из Киева им ответили на поданную заявку.
moveton написав: Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы. После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник в городе или умники звонили с Киева?
Сообщали мне и то и другое в одесском отделении. Но первая стадия - это мне нём нафантазировали без консультаций с Киевом. Вторая, как я понимаю, это уже из Киева им ответили на поданную заявку.
интересно, а хоть тела тех депозитов, что когда-то (3-8 лет назад) были открыты в самой Алле (и по сроку забраны) - они теперь считаются там белыми?
flysoulfly написав:интересно, а хоть тела тех депозитов, что когда-то (3-8 лет назад) были открыты в самой Алле (и по сроку забраны) - они теперь считаются там белыми?
А какая разница где они были? Алла же им проверку на белизну при принятии не устраивала. Поэтому они так и остаются чёрным доходом. Поэтому мне очень любопытно что произойдёт с нынешними покупками военнных ОВГЗ, когда справку о доходах не требуют. По традиции после погашения финмон может заявить, что это доход не белый. Пока никто обещаний на эту тему давать не рискнул.
flysoulfly написав:интересно, а хоть тела тех депозитов, что когда-то (3-8 лет назад) были открыты в самой Алле (и по сроку забраны) - они теперь считаются там белыми?
А какая разница где они были? Алла же им проверку на белизну при принятии не устраивала. Поэтому они так и остаются чёрным доходом. Поэтому мне очень любопытно что произойдёт с нынешними покупками военнных ОВГЗ, когда справку о доходах не требуют. По традиции после погашения финмон может заявить, что это доход не белый. Пока никто обещаний на эту тему давать не рискнул.
ну как не устраивала - в тогдашних традициях с умным видом изучала квитанции выдачи депо из предыдущих банков, причем, свыше фонда.
flysoulfly написав:ну как не устраивала - в тогдашних традициях с умным видом изучала квитанции выдачи депо из предыдущих банков, причем, свыше фонда.
Пёс его знает. Тогда у Аллы конкретно про такие спрашивать нужно. Я так давно с ней дел не имел. Два года назад уже точно открывала депо без всяких дополнительных справок. А раньше я основные суммы держал в Привате и там традиции были простые: если за день в банк закинешь не больше, чем финмонный порог (тогда это 150к грн было), то никаких к тебе вопросов. Причём на размер депо уже ограничений не было: пожалуйста, копи на счёте за несколько дней сколько угодно и открывай потом депо на всю сумму. Ну а полтора года назад мне и Приват про накопленные на их депо деньги, которые у них уже лежат, точно так же заявил: мы же раньше подтверждения не спрашивали, поэтому теперь они не подтверждённые и забрать ты их можешь, а ОВГЗ купить - нет.
moveton написав: Я у Аллы пробовал, когда хотел её облигаций прикупить. В начале мне сказали, что примет. Я у Привата платную справку получил, что он мне столько-то процентов выплатил в указанные годы. После этого следующая стадия финмона заявила: а теперь докажи, что тела этих депо тоже были за белый доход. Иначе и проценты чёрные остаются. Как доказывать - не уточнили.
это мутил финмоновский умник в городе или умники звонили с Киева?
Сообщали мне и то и другое в одесском отделении. Но первая стадия - это мне нём нафантазировали без консультаций с Киевом. Вторая, как я понимаю, это уже из Киева им ответили на поданную заявку.
так алку недавно ж нехило вжарил нбу. то теперь и на холодное дуть будут
mephala написав:так алку недавно ж нехило вжарил нбу. то теперь и на холодное дуть будут
Это полтора года назад было. До всяких вжариваний. А сейчас как раз ОВГЗ покупаются просто в приложении и никаких справок, в отличие от Привата, его самый страшный в Украине финмон не запрашивает. Правда, 400к я ещё превышать не пробовал.