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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1638163916401641

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 180
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 07:56

  Искатель написав:НБУ тут, как мафия

А народ еще месяц будет кантоваться на карточных счетах, пока не поймет, что за это уже не платят так как раньше. А в некоторых банках, как "Глобус", вообще не платят.
:?:
и за февраль Глобус заплатил
10% на Ощадной
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:16

  greenozon написав:Що чувати за амністію капіталів, яку вже один раз продовжували (до 1.03.2023)
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1441523
який % вдалось виконати із запланованого і тд

"— 6,2 мільярда легалізованих грошей – це не успіх. "

Мож кто не видел, там много про шо чешет Гнидаманцев:

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 21/697253/

Оно в стране с 2022 уже войну заметил даже.
И как в анекдоте про "...жаль! А у меня было еще столько интересных идей" .
flysoulfly
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 13.01.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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  #<1 ... 1638163916401641
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