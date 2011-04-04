Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 07:56
Искатель написав:
НБУ тут, как мафия
А народ еще месяц будет кантоваться на карточных счетах, пока не поймет, что за это уже не платят так как раньше. А в некоторых банках,
как "Глобус", вообще не платят
.
и за февраль Глобус заплатил
10% на Ощадной
flysoulfly
Повідомлень: 1504
З нами з: 13.01.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:16
"— 6,2 мільярда легалізованих грошей – це не успіх. "
Мож кто не видел, там много про шо чешет Гнидаманцев:
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 21/697253/
Оно в стране с 2022 уже войну заметил даже.
И как в анекдоте про "...жаль! А у меня было еще столько интересных идей" .
flysoulfly
Повідомлень: 1504
З нами з: 13.01.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
243381
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
100637
18
31352