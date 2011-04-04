и за февраль Глобус заплатил
10% на Ощадной
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 07:56
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:16
"— 6,2 мільярда легалізованих грошей – це не успіх. "
Мож кто не видел, там много про шо чешет Гнидаманцев:
Оно в стране с 2022 уже войну заметил даже.
И как в анекдоте про "...жаль! А у меня было еще столько интересных идей" .
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:48
Ага, вже пішла аналітика і рез-ти амністії...
це .."успішний успіх"!!!
---
При запланованому рівні в 20 млрд доларів амністованого доходу і 1 млрд доларів сплачених податків, вдалося фактично залучити від громадян 8 млрд гривень (еквівалент 200 млн доларів), а отримати у вигляді доходу до бюджету – лише 500 млн гривень (12,5 млн доларів). Тобто держава отримала лише 2,5 відсотки від запланованого показника! В амністії взяли участь менше 1 тисячі осіб, що у порівнянні з кількістю економічного активного населення в нашій державі виглядає взагалі смішним результатом.
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:03
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:11
Re: Байки про банки і не тільки....
У кого які думки що це за банки?
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:16
Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:55
Это за 2021 год,много чего изменилось с тех пор.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:07
Рожкова казала якраз про ці банки )
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:34
НБУ
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:49
|