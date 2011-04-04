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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:01
klug написав: greenozon написав:
це .."успішний успіх"!!!
Рубрика: "реформи від Долярчика"?
Гетманцев переплюнув д-ка в сотні раз ))
щипач, що тут сказати, от лихо гусаки перевелись
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greenozon
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