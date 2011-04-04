|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 08:56
Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все банкиры, но не все физики.
Продажа раньше погашения.
Конечно сейчас это практически не актуально.
Фишка в том, что бумагу продают перед рогашением за 2-3 месяца.
Пример.
Двухлетняя ОВГЗ даёт доходность 24%
Трехмесячная копируется сейчас по 16%
Если продать за 3 месяца до погашения по 16%
Ваш доход за 1 год 9 месяцев будет даже больше, где-то 25-26%
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38615
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3720 раз.
- Подякували: 11908 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 08:59
Alien написав:
Дивне твердження. А якщо б ця дохідність була б досягнень не за рахунок ціни а була передбачена умовами емісії паперу - її що не о обскубли інфляція і девал?
А ствердження що при достроковому продажу щось там буде втрачено це на мій погляд взагалі - гадання на кавовій гущі. Адже там все буде залежати від ціни продажу. Якщо на конкретний папір з'явиться попит (наприклад НБУ визначить що такий папір зараховуватиметься банкам при резервування) то доходність може виявитись і вищої.
Граючи в казино, завжди виграє казино. Зараз я вибираю казино USD з покупкою через UAH, і мені цієї дохідності вистачає тут і зараз на поточні витрати.
Evgeny написав:
Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все
Зупинка ринку цінних паперів 24.02.2022 - 24.08.2022
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:07
Объясняю на примере.
Размер купона по данной бумаге 79,20. Цена погашения с купоном - 1079,20
Пример.
Срок до погашения 3 месяца.
Доходность 16% - цена 1037,69
Доходность 24% - цена 1018,11
Таким образом, вы получите 1037,69-1018,11=19,58 грн.
Цена покупки старой, была 889,87
19,58/889,87=2,2%
Срок который вы держали ОВГЗ 1год 9 мес.
Вот эти 2,2% доходности добавляются. 2,2%/21мес×12мес=1,257% в год.
Итого первоначальная доходность 24,12+1,257=25,4%
Так работает весь мир, потому что доходность на длинном отрезке, выше чем на коротком.
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38615
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3720 раз.
- Подякували: 11908 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:10
Maxwe11 написав: Alien написав:
Дивне твердження. А якщо б ця дохідність була б досягнень не за рахунок ціни а була передбачена умовами емісії паперу - її що не о обскубли інфляція і девал?
А ствердження що при достроковому продажу щось там буде втрачено це на мій погляд взагалі - гадання на кавовій гущі. Адже там все буде залежати від ціни продажу. Якщо на конкретний папір з'явиться попит (наприклад НБУ визначить що такий папір зараховуватиметься банкам при резервування) то доходність може виявитись і вищої.
Граючи в казино, завжди виграє казино. Зараз я вибираю казино USD з покупкою через UAH, і мені цієї дохідності вистачає тут і зараз на поточні витрати.
Evgeny написав:
Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все
Зупинка ринку цінних паперів 24.02.2022 - 24.08.2022
Остановка была на рынке. Но все выплаты шли своевременно. Все купоны и все погашения осуществлялись своевременно.
А рынок закрывали чтобы в панике не выводили деньги а сидели до погашения.
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38615
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3720 раз.
- Подякували: 11908 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 16:29
Evgeny написав:
Ладно. Вижу люди не понимают как доходность по ОВГЗ считается.
Цена продажи 889,87
Денежный поток за период - 4 купона по 79,20 = 316,80
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн
Итого 1000+316,8=1316,8
Доход 1316,8-889,87= 426,93
Общая доходность 426,93/889,87=47,96%
47,96% это доходность за 726 дней ( срок до погашения )
47,96%/726*365=24,12% годовая доходность
ЧИСТАЯ, без реинвестирования купонов
тільки хотів спитати - а ви гадаєте, що багато читачів зможуть порахувати?
до речі, ваш розрахунок "на пальцях" працює тільки у випадку, коли основна сума боргу не змінюється, як у ОВДП. в більш складних випадках треба рахувати по-іншому.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:29
Evgeny написав:
Ладно. Вижу люди не понимают как доходность по ОВГЗ считается.
Цена продажи 889,87
Денежный поток за период - 4 купона по 79,20 = 316,80
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн
Итого 1000+316,8=1316,8
Доход 1316,8-889,87= 426,93
Общая доходность 426,93/889,87=47,96%
47,96% это доходность за 726 дней ( срок до погашения )
47,96%/726*365=24,12% годовая доходность
ЧИСТАЯ, без реинвестирования купонов
Вот если бы оно так и считалось, без этого кидалова с реинвестированием.
Чтобы была простая ставка-эквивалент депозита
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1943
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:38
M-A-X так а в чому проблема перерахувати власноруч як воно в реалі виходить? Якщо є пропозиція в якій ви сумніваєтесь - берете куРкулятор вводите дані ціни покупки, розміру загальних виплат, часу від моменту покупки до моменту погашення і обраховуєте реальну ставку того доходу,що ви в підсумку отримаєте.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1488
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:43
Alien написав:M-A-X
так а в чому проблема перерахувати власноруч як воно в реалі виходить? Якщо є пропозиція в якій ви сумніваєтесь - берете куРкулятор вводите дані ціни покупки, розміру загальних виплат, часу від моменту покупки до моменту погашення і обраховуєте реальну ставку того доходу,що ви в підсумку отримаєте.
Я так и не нагуглил калькулятор по ОВГЗ.
Брать просто NPV?
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1943
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 18:07
M-A-X написав: Alien написав:M-A-X
так а в чому проблема перерахувати власноруч як воно в реалі виходить? Якщо є пропозиція в якій ви сумніваєтесь - берете куРкулятор вводите дані ціни покупки, розміру загальних виплат, часу від моменту покупки до моменту погашення і обраховуєте реальну ставку того доходу,що ви в підсумку отримаєте.
Я так и не нагуглил калькулятор по ОВГЗ.
Брать просто NPV?
IRR
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 05 бер, 2023 18:10
M-A-X Кількома повідомленнями вище Evgeny докладно розписав що до чого треба додати та на що поділити щоб обчислити реальну ставку річних. Навіщо щось ще шукати - рахуйте за запропонованим ним алгоритмом - на мій погляд він цілком вірний
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1488
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|243404
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|100659
|
|
|18
|31374
|
|