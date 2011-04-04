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Alien написав:M-A-X так а в чому проблема перерахувати власноруч як воно в реалі виходить? Якщо є пропозиція в якій ви сумніваєтесь - берете куРкулятор вводите дані ціни покупки, розміру загальних виплат, часу від моменту покупки до моменту погашення і обраховуєте реальну ставку того доходу,що ви в підсумку отримаєте.
Я так и не нагуглил калькулятор по ОВГЗ. Брать просто NPV?
рахувати складні відсотки на калькуляторі - ідея так собі. Excel в допомогу
Alien написав:M-A-X Кількома повідомленнями вище Evgeny докладно розписав що до чого треба додати та на що поділити щоб обчислити реальну ставку річних. Навіщо щось ще шукати - рахуйте за запропонованим ним алгоритмом - на мій погляд він цілком вірний
Все ломается когда не попасть в выплаты купона. Когда облигация на руках 127 дней. Хотя меня больше интересуют облигации больше года. Даже если взять по номиналу в день выпуска с купоном 20%, YTM будет рисовать больше 20%.
Evgeny написав:Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все банкиры, но не все физики. Продажа раньше погашения. Конечно сейчас это практически не актуально. Фишка в том, что бумагу продают перед рогашением за 2-3 месяца.
Пример. Двухлетняя ОВГЗ даёт доходность 24% Трехмесячная копируется сейчас по 16% Если продать за 3 месяца до погашения по 16% Ваш доход за 1 год 9 месяцев будет даже больше, где-то 25-26%
значит акцию 204150 надо продавать за месяц-полтора до получения купона ...если не хочется ждать 2025года
greenozon написав:Ага, вже пішла аналітика і рез-ти амністії...
це .."успішний успіх"!!!
--- При запланованому рівні в 20 млрд доларів амністованого доходу і 1 млрд доларів сплачених податків, вдалося фактично залучити від громадян 8 млрд гривень (еквівалент 200 млн доларів), а отримати у вигляді доходу до бюджету – лише 500 млн гривень (12,5 млн доларів). Тобто держава отримала лише 2,5 відсотки від запланованого показника! В амністії взяли участь менше 1 тисячі осіб, що у порівнянні з кількістю економічного активного населення в нашій державі виглядає взагалі смішним результатом. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 63779.html
Цю "омністію" зелені гаврики вигадали суто для себе. Вони ж всі фопи були, з нульовими доходами.При цьому у всіх авто, будинки, подорожі ... А як же чорний кеш за корпоративи вивести з тіні ? Правильно - амністія ! А хабарі за три роки протирання штанів у Раді як легалізувати ? Правильно - я депутат на зарплаті, а дружина - амністована мільйонерша . Офіс простих рішень в дії ...