RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1642164316441645

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:11

  M-A-X написав:
  Alien написав:M-A-X так а в чому проблема перерахувати власноруч як воно в реалі виходить? Якщо є пропозиція в якій ви сумніваєтесь - берете куРкулятор вводите дані ціни покупки, розміру загальних виплат, часу від моменту покупки до моменту погашення і обраховуєте реальну ставку того доходу,що ви в підсумку отримаєте.

Я так и не нагуглил калькулятор по ОВГЗ.
Брать просто NPV?

рахувати складні відсотки на калькуляторі - ідея так собі.
Excel в допомогу
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 29.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:28

  Alien написав:M-A-X Кількома повідомленнями вище Evgeny докладно розписав що до чого треба додати та на що поділити щоб обчислити реальну ставку річних. Навіщо щось ще шукати - рахуйте за запропонованим ним алгоритмом - на мій погляд він цілком вірний

Все ломается когда не попасть в выплаты купона.
Когда облигация на руках 127 дней.
Хотя меня больше интересуют облигации больше года.
Даже если взять по номиналу в день выпуска с купоном 20%, YTM будет рисовать больше 20%.
M-A-X
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 08.10.15
Подякував: 746 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Якщо потрібно, то ось, розраховано більшість овдп.
Зображення
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 05.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:44

  vovabelokon99 написав:Якщо потрібно, то ось, розраховано більшість овдп.
Зображення

Аналог депо не совсем то, что хотелось.
Это % по депозиту, который вернет ту же доходность облигации.
То есть просто поделили на 0,805.
M-A-X
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 08.10.15
Подякував: 746 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:12

  Evgeny написав:Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все банкиры, но не все физики.
Продажа раньше погашения.
Конечно сейчас это практически не актуально.
Фишка в том, что бумагу продают перед рогашением за 2-3 месяца.

Пример.
Двухлетняя ОВГЗ даёт доходность 24%
Трехмесячная копируется сейчас по 16%
Если продать за 3 месяца до погашения по 16%
Ваш доход за 1 год 9 месяцев будет даже больше, где-то 25-26%


значит акцию 204150 надо продавать за месяц-полтора до получения купона ...если не хочется ждать 2025года
lamal
 
Повідомлень: 273
З нами з: 11.03.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:13

  greenozon написав:Ага, вже пішла аналітика і рез-ти амністії...

це .."успішний успіх"!!!

---
При запланованому рівні в 20 млрд доларів амністованого доходу і 1 млрд доларів сплачених податків, вдалося фактично залучити від громадян 8 млрд гривень (еквівалент 200 млн доларів), а отримати у вигляді доходу до бюджету – лише 500 млн гривень (12,5 млн доларів). Тобто держава отримала лише 2,5 відсотки від запланованого показника! В амністії взяли участь менше 1 тисячі осіб, що у порівнянні з кількістю економічного активного населення в нашій державі виглядає взагалі смішним результатом.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 63779.html

Цю "омністію" зелені гаврики вигадали суто для себе. Вони ж всі фопи були, з нульовими доходами.При цьому у всіх авто, будинки, подорожі ...
А як же чорний кеш за корпоративи вивести з тіні ? Правильно - амністія !
А хабарі за три роки протирання штанів у Раді як легалізувати ? Правильно - я депутат на зарплаті, а дружина - амністована мільйонерша .
Офіс простих рішень в дії ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1642164316441645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: easymodeon5k і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 243405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 100659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 31375
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1605)
05.03.2023 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.