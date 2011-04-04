greenozon написав:Игорь Алексеевич написав:НБУ розпочав масштабну перевірку банків: до кого прийде інспекція
Національний банк України з 6 березня розпочав масштабні перевірки кас банківських відділень.
Про це UBR.ua стало відомо від джерела в НБУ.
"Є два списки банків. Основний і додатковий. За ними і працюватимуть", - відповіло джерело в НБУ на запитання, до яких банків перевіряючі прийдуть першими.
Він також повідомив, що ці перевірки є початком запланованої на весну 2023 року кампанії з перевірки банків, яка надалі включатиме і стрес-тестування банків.
айбокс пішов
хто далі?
Головне, щоб не з юагків моєї каруселі