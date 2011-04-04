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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1643164416451646

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 06:06

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:НБУ розпочав масштабну перевірку банків: до кого прийде інспекція

Національний банк України з 6 березня розпочав масштабні перевірки кас банківських відділень.

Про це UBR.ua стало відомо від джерела в НБУ.

"Є два списки банків. Основний і додатковий. За ними і працюватимуть", - відповіло джерело в НБУ на запитання, до яких банків перевіряючі прийдуть першими.

Він також повідомив, що ці перевірки є початком запланованої на весну 2023 року кампанії з перевірки банків, яка надалі включатиме і стрес-тестування банків.



айбокс пішов

хто далі? :)

Головне, щоб не з юагків моєї каруселі
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 05:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Шик і злидні держбанків:
Однак режим радикальної економії коштів торкнувся не всіх. Держава продовжує платити високі зарплати топменеджерам своїх банків. Хоча половина з них за 2022 рік отримали збитки.
Відповідно до звітів держбанків, 68 членів правління та наглядових рад цих фінансових установ у 2022 році отримали майже пів мільярда гривень зарплат, премій та інших винагород.
Наприкінці 2020 року НБУ зобов’язав банки оприлюднювати інформацію про розміри нарахувань членам правління та наглядових рад. Це рішення стосується й установ, власником яких є держава.
Відповідно до звітів за 2022 рік, на утримання членів правлінь та наглядових рад чотири державні банки витратили понад 477 млн грн. Стільки їхні керівники отримали після вирахування податків. Більшу частину вказаної суми, 301,1 млн грн, становили зарплати членів правлінь банків. Решту, 176,3 млн грн, отримали члени наглядових рад.
Найбільше топменеджерам заплатив Приватбанк. За рік видатки найбільшого держбанку на правління становили 116,8 млн грн, на наглядову раду – 80,9 млн грн. Разом – понад 197,7 млн грн.
У середньому щомісяця кожен член правління Приватбанку отримував по 1,1 млн грн зарплати та інших платежів. Зокрема, правлінню нарахували 62 млн грн премій, 230 тис грн "інших грошових виплат" (відпускні, відрядні), а також 5,8 млн грн виплат у негрошовій формі.
Члени наглядової ради банку у 2022 році отримали в середньому по 8,1 млн грн, які включали основну суму винагороди та компенсації, наприклад, на транспорт або проживання. https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/697786/

Той же приват доводить до абсурду діяльність банку скороченням відділень задля економії і обклав комісіями кожен пук.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:банку скороченням відділень задля економії

недавно НБУ дав пальчиком но-но держбанкам щодо скорочення відділень і тд
тому не повинні б
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:57

Подскажите, с какого типа карты лучше оплачивать ежеквартальную подписку на газету?
Уже обсуждали тут возникающие траблы ( типа - отменил подписку, а она всё равно снимается и др.)
Была рекомендация с предоплаченной карты оформлять.
Как вариант интернет карта Привата пойдёт?
Или какая другого банка.
Кто в теме подскажите.
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:17

inspired1111

теж із таким неподобством стикався
разів 20 пробувало ще спитувати гроші якийсь онлнай сервіс

зробив дуже просто - поставив інтернет ліміт по карті в 0 - все рішилось
через місяць невдалих спроб все устаканилось (сервіс більше не пробував списувати)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:49

  inspired1111 написав:Подскажите, с какого типа карты лучше оплачивать ежеквартальную подписку на газету?
Уже обсуждали тут возникающие траблы ( типа - отменил подписку, а она всё равно снимается и др.)
Была рекомендация с предоплаченной карты оформлять.
Как вариант интернет карта Привата пойдёт?
Или какая другого банка.
Кто в теме подскажите.

Для прекращения списаний с карты нужно или держать карту временно заблокированной полностью или только для платежей в интернете (постоянно ставить нулевой интернет-лимит), или управлять подписками через приложение банка (такой пункт меню есть в привате, моно, сенсе, а-банке).
Bosstone
 
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