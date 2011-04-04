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Однак режим радикальної економії коштів торкнувся не всіх. Держава продовжує платити високі зарплати топменеджерам своїх банків. Хоча половина з них за 2022 рік отримали збитки. Відповідно до звітів держбанків, 68 членів правління та наглядових рад цих фінансових установ у 2022 році отримали майже пів мільярда гривень зарплат, премій та інших винагород. Наприкінці 2020 року НБУ зобов’язав банки оприлюднювати інформацію про розміри нарахувань членам правління та наглядових рад. Це рішення стосується й установ, власником яких є держава. Відповідно до звітів за 2022 рік, на утримання членів правлінь та наглядових рад чотири державні банки витратили понад 477 млн грн. Стільки їхні керівники отримали після вирахування податків. Більшу частину вказаної суми, 301,1 млн грн, становили зарплати членів правлінь банків. Решту, 176,3 млн грн, отримали члени наглядових рад. Найбільше топменеджерам заплатив Приватбанк. За рік видатки найбільшого держбанку на правління становили 116,8 млн грн, на наглядову раду – 80,9 млн грн. Разом – понад 197,7 млн грн. У середньому щомісяця кожен член правління Приватбанку отримував по 1,1 млн грн зарплати та інших платежів. Зокрема, правлінню нарахували 62 млн грн премій, 230 тис грн "інших грошових виплат" (відпускні, відрядні), а також 5,8 млн грн виплат у негрошовій формі. Члени наглядової ради банку у 2022 році отримали в середньому по 8,1 млн грн, які включали основну суму винагороди та компенсації, наприклад, на транспорт або проживання. https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/697786/
Той же приват доводить до абсурду діяльність банку скороченням відділень задля економії і обклав комісіями кожен пук.
Подскажите, с какого типа карты лучше оплачивать ежеквартальную подписку на газету? Уже обсуждали тут возникающие траблы ( типа - отменил подписку, а она всё равно снимается и др.) Была рекомендация с предоплаченной карты оформлять. Как вариант интернет карта Привата пойдёт? Или какая другого банка. Кто в теме подскажите.
inspired1111 написав:Подскажите, с какого типа карты лучше оплачивать ежеквартальную подписку на газету? Уже обсуждали тут возникающие траблы ( типа - отменил подписку, а она всё равно снимается и др.) Была рекомендация с предоплаченной карты оформлять. Как вариант интернет карта Привата пойдёт? Или какая другого банка. Кто в теме подскажите.
Для прекращения списаний с карты нужно или держать карту временно заблокированной полностью или только для платежей в интернете (постоянно ставить нулевой интернет-лимит), или управлять подписками через приложение банка (такой пункт меню есть в привате, моно, сенсе, а-банке).
18й банк по активам в США Silicon Valley Bank был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии, который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) управляющим