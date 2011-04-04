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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1644164516461647

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:14

  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Игроман, спустил весь баланс однорукому бандиту :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:15

  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:21

  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Бывший и нынешний главы правления НБУ что-то не поделили и не смогли договорится:
https://nashigroshi.org/2022/10/14/vikt ... molaievym/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:53

  Investor_K написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.

До сих пор не отпустило?))

А мне миха 😪
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:55

  Ромасик написав:
  Investor_K написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.

До сих пор не отпустило?))

А мне миха 😪

Помянем их минутой молчания. Попрошу все встать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:58

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:
  Investor_K написав:Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.

До сих пор не отпустило?))

А мне миха 😪

Помянем их минутой молчания. Попрошу все встать.

Нее, погодите...
А Фидот? Как я его тогда не понимал со его той 249 штрафротой :cry:
Amethyst
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