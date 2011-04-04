Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:14
vovan_prm написав:
Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?
Игроман, спустил весь баланс однорукому бандиту
Amethyst
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:15
vovan_prm написав:
Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?
Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.
Investor_K
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:21
vovan_prm написав:
Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?
Бывший и нынешний главы правления НБУ что-то не поделили и не смогли договорится:
https://nashigroshi.org/2022/10/14/vikt ... molaievym/
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:53
Investor_K написав: vovan_prm написав:
Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?
Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.
До сих пор не отпустило?))
А мне миха 😪
Ромасик
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:55
Ромасик написав: Investor_K написав: vovan_prm написав:
Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?
Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.
До сих пор не отпустило?))
А мне миха 😪
Помянем их минутой молчания. Попрошу все встать.
Investor_K
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:58
Investor_K написав: Ромасик написав: Investor_K написав:
Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.
До сих пор не отпустило?))
А мне миха 😪
Помянем их минутой молчания. Попрошу все встать.
Нее, погодите...
А Фидот? Как я его тогда не понимал со его той 249 штрафротой
Amethyst
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