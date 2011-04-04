Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
З першого квітня НБУ запроваджує СЕП-4. За посиланням нудна і об'ємна інструкція, от знайшов старі, але більш наочні плани на СЕП-4, якщо комусь цікаво. Що привернуло мою увагу:
Зарахування коштів на технічний рахунок отримувача здійснюється в момент надходження платежу до СЕП, негайно, одночасно з списанням з технічного рахунку відправника і незалежно від дій отримувача - аналогічно режиму реального часу СЕП-3
СЕП-4 працює цілодобово без перерв (24/7)
Поняття "банківський день" в СЕП-4 скасовано. СЕП-4 завжди працює з датою поточного календарного дня. Відповідно відображення платежу в балансі учасника-відправника, ЦОСЕП і учасника отримувача здійснюється датою зазначеного календарного дня (тобто кожний вихідний /святковий день розглядається як окремий календарний день, за який формується окремий баланс)
Поза межами функціонального призначення СЕП залишалася (а отже, і не була включена в структури) інформація про: джерело надходження коштів на рахунок відправника; подальший транзит коштів, які надійшли на рахунок отримувача; особу, за ініціативою якої виконується платіж. Саме збагачення платежів цією інформацією і є однією з істотних переваг впровадження форматів ISO 20022 в СЕП-4.
Investor_K написав:Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка
те пацаны к успеху шли чьотко. Размер неибежного песца так же чьотко маячил уже где-то с осени 2013. Я думал, что итог будет как в Надре 2009-2011 - заморозка всех влошившихся годика на два, с микро-пайками. В декабре 2013 забрал у них всьо, охреневая от озверелой давки толпищи желающих открыть годовой депозит. Имхо, Лагуну гипнотизеры тоже какие-то советы действенные давали.