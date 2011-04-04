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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1644164516461647

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:14

  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Игроман, спустил весь баланс однорукому бандиту :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:15

  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:21

  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Бывший и нынешний главы правления НБУ что-то не поделили и не смогли договорится:
https://nashigroshi.org/2022/10/14/vikt ... molaievym/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:53

  Investor_K написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.

До сих пор не отпустило?))

А мне миха 😪
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:55

  Ромасик написав:
  Investor_K написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, а почему АйБокс ушел? Кто-то в курсе?

Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.

До сих пор не отпустило?))

А мне миха 😪

Помянем их минутой молчания. Попрошу все встать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:58

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:
  Investor_K написав:Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка. До сих пор грущу.

До сих пор не отпустило?))

А мне миха 😪

Помянем их минутой молчания. Попрошу все встать.

Нее, погодите...
А Фидот? Как я его тогда не понимал со его той 249 штрафротой :cry:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:05

З першого квітня НБУ запроваджує СЕП-4. За посиланням нудна і об'ємна інструкція, от знайшов старі, але більш наочні плани на СЕП-4, якщо комусь цікаво.
Що привернуло мою увагу:
  • Зарахування коштів на технічний рахунок отримувача здійснюється в момент надходження платежу до СЕП, негайно, одночасно з списанням з технічного рахунку відправника і незалежно від дій отримувача - аналогічно режиму реального часу СЕП-3
  • СЕП-4 працює цілодобово без перерв (24/7)
  • Поняття "банківський день" в СЕП-4 скасовано. СЕП-4 завжди працює з датою поточного календарного дня. Відповідно відображення платежу в балансі учасника-відправника, ЦОСЕП і учасника отримувача здійснюється датою зазначеного календарного дня (тобто кожний вихідний /святковий день розглядається як окремий календарний день, за який формується окремий баланс)
  • Поза межами функціонального призначення СЕП залишалася (а отже, і не була включена в структури) інформація про:
     джерело надходження коштів на рахунок відправника;
     подальший транзит коштів, які надійшли на рахунок отримувача;
     особу, за ініціативою якої виконується платіж.
    Саме збагачення платежів цією інформацією і є однією з істотних переваг впровадження
    форматів ISO 20022 в СЕП-4.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:11

  Investor_K написав:Меня больше опечалило банкротство Дельтабанка
те пацаны к успеху шли чьотко. Размер неибежного песца так же чьотко маячил уже где-то с осени 2013. Я думал, что итог будет как в Надре 2009-2011 - заморозка всех влошившихся годика на два, с микро-пайками. В декабре 2013 забрал у них всьо, охреневая от озверелой давки толпищи желающих открыть годовой депозит. :mrgreen: Имхо, Лагуну гипнотизеры тоже какие-то советы действенные давали.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:33

  klug написав:З першого квітня НБУ запроваджує СЕП-4. За посиланням нудна і об'ємна інструкція, от знайшов старі, але більш наочні плани на СЕП-4, якщо комусь цікаво.
Що привернуло мою увагу:
  • Зарахування коштів на технічний рахунок отримувача здійснюється в момент надходження платежу до СЕП, негайно, одночасно з списанням з технічного рахунку відправника і незалежно від дій отримувача - аналогічно режиму реального часу СЕП-3
  • СЕП-4 працює цілодобово без перерв (24/7)
  • Поняття "банківський день" в СЕП-4 скасовано. СЕП-4 завжди працює з датою поточного календарного дня. Відповідно відображення платежу в балансі учасника-відправника, ЦОСЕП і учасника отримувача здійснюється датою зазначеного календарного дня (тобто кожний вихідний /святковий день розглядається як окремий календарний день, за який формується окремий баланс)
  • Поза межами функціонального призначення СЕП залишалася (а отже, і не була включена в структури) інформація про:
     джерело надходження коштів на рахунок відправника;
     подальший транзит коштів, які надійшли на рахунок отримувача;
     особу, за ініціативою якої виконується платіж.
    Саме збагачення платежів цією інформацією і є однією з істотних переваг впровадження
    форматів ISO 20022 в СЕП-4.

Виглядає як агінь. Р2р відправляється в небуття.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ромасик написав:Виглядає як агінь. Р2р відправляється в небуття.

СЕП-4 це система для банків. Отримувачами там є банки. І по їх коррахункам зарахування будуть тепер дійсно проводитись в режимі 24/7. Але блок рахунків фізосіб як правило у банків не підключений напряму до блоку СЕП і їх взаємодія відбувається через певні буферні блоки. За такого становища банкам буде зовсім не складно усі надходження по коррахунку з вечора п'ятниці по ранок понеділка рознести по рахункам лише в понеділок. Адже
Поняття "банківський день" в СЕП-4 скасовано
але воно скасоване лише в самому СЕП-4, а в самих банках воно лишається. Тому думаю не варто передчасно радіти, певен - для клієнтів мало що зміниться - ті банки що працбвали в СЕП 23/7 тепер просто працюватимуть 24/7, а ті хто працював 10-12/5 так і працюватимуть, адже введенням в дію СЕП-4 НБУ ніяким чином не зобов'язує банки міняти модель обліку власних операцій та переробляти опердні таким чином щоб операції по рахункам відображались у режимі реального часу цілодобово і без вихідних. Думаю, що як завжди це питання віддідуть на відкуп банкам, а вони вже зроблять як вважатимуть за потрібне саме їм
Alien
 
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