Додано: Суб 11 бер, 2023 13:01

Ромасик написав: Виглядає як агінь. Р2р відправляється в небуття. Виглядає як агінь. Р2р відправляється в небуття.

Поняття "банківський день" в СЕП-4 скасовано

СЕП-4 це система для банків. Отримувачами там є банки. І по їх коррахункам зарахування будуть тепер дійсно проводитись в режимі 24/7. Але блок рахунків фізосіб як правило у банків не підключений напряму до блоку СЕП і їх взаємодія відбувається через певні буферні блоки. За такого становища банкам буде зовсім не складно усі надходження по коррахунку з вечора п'ятниці по ранок понеділка рознести по рахункам лише в понеділок. Аджеале воно скасоване лише в самому СЕП-4, а в самих банках воно лишається. Тому думаю не варто передчасно радіти, певен - для клієнтів мало що зміниться - ті банки що працбвали в СЕП 23/7 тепер просто працюватимуть 24/7, а ті хто працював 10-12/5 так і працюватимуть, адже введенням в дію СЕП-4 НБУ ніяким чином не зобов'язує банки міняти модель обліку власних операцій та переробляти опердні таким чином щоб операції по рахункам відображались у режимі реального часу цілодобово і без вихідних. Думаю, що як завжди це питання віддідуть на відкуп банкам, а вони вже зроблять як вважатимуть за потрібне саме їм