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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1651165216531654

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Petro2004 написав:3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.


2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.

Модератору просьба отправить на неделю на помывку данного математика, чтобы он остыл и дурь немного вышла
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:21

  Goodman написав:
  Дюрі-бачі написав:Goodman А є список всіх 9(10) банків, які отримали жовті карточки?

В мене нема в планах робити стільки котлет.
Просто вже є "критерії" по відбору банків, кому можна довірити конвертацію.
Людина спитала за Південь? Гугля швидко знайшла "критерій відмови".


працював (працюю) з Південим з 2008 по 2012, потім з 2014 по 2020 (у 2020 вони майже зрівнялись по ставкам з Райфом/Укрсібом, тому і припинив співпрацю)
восені 2022 повернувся, долари з конвертдепо повернули новими синіми (заказ за 3 дні)
нічого поганого не скажу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:29

  prodigy написав:
  Petro2004 написав:3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.


2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.

Строго говоря - надо не умножать на 4, а возводить в 4-ю степень (сложные проценты):
1.0265 ** 4 - 1 = 0.11 = 11% годовых
Но это не принципиально
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:29

  uaprofi написав:Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи.
многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М грн.
(т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо)
поэтому и считаем мы доходность в % годовых на вложенный капитал.

Коллега же считает доход от "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)

т.е. у него действительно происходит доход и возникает он ежемесячно.

в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.

т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце,

Зато не скучно））
Да,интересно,но не подходит под расчеты Петра.
Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ）））
А шановний Петро почемуто считает в месяц？
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:41

  THB написав:Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ）））
А шановний Петро почемуто считает в месяц？

Хоботов, это мелко.
Будем считать, что открытие депо занимает час времени.
Тогда нужно пресловутые 6.8% умножить на 24*365=8760, так получим годовую доходность )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:55

  mustbe написав:
  prodigy написав:
  Petro2004 написав:3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.


2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.

Строго говоря - надо не умножать на 4, а возводить в 4-ю степень (сложные проценты):
1.0265 ** 4 - 1 = 0.11 = 11% годовых
Но это не принципиально



якщо 11% річних в $ - то досить добре!
а ось якщо 11% в грн - малувато, є % вищі.
ну і всіх лякає ризик девальвації.
взагалі, якщо бути впевненним, що за 3 міс гривня буде на цбому ж рівні 38,5 чи ревальвує, то карусель не вигідна,
а якщо навпаки, гривня девальвує і банки не рухнуть, то вигідніше карусель, бо через 3 міс тоді % буде вищий.
Справа в тому, що ніхто не знає , що там буде не те що за 3 міс, а наступного дня!
Raymond
 
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