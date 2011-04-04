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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 10:13
Petro2004 написав:
3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.
2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.
Модератору просьба отправить на неделю на помывку данного математика, чтобы он остыл и дурь немного вышла
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prodigy
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:21
Goodman написав: Дюрі-бачі написав:
Goodman А є список всіх 9(10) банків, які отримали жовті карточки?
В мене нема в планах робити стільки котлет.
Просто вже є "критерії" по відбору банків, кому можна довірити конвертацію.
Людина спитала за Південь? Гугля швидко знайшла "критерій відмови".
працював (працюю) з Південим з 2008 по 2012, потім з 2014 по 2020 (у 2020 вони майже зрівнялись по ставкам з Райфом/Укрсібом, тому і припинив співпрацю)
восені 2022 повернувся, долари з конвертдепо повернули новими синіми (заказ за 3 дні)
нічого поганого не скажу
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:29
prodigy написав: Petro2004 написав:
3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.
2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.
Строго говоря - надо не умножать на 4, а возводить в 4-ю степень (сложные проценты):
1.0265 ** 4 - 1 = 0.11 = 11% годовых
Но это не принципиально
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:29
uaprofi написав:
Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи.
многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М грн
.
(т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо)
поэтому и считаем мы доходность
в % годовых на вложенный капитал.
Коллега же считает доход
от "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)
т.е. у него действительно происходит доход
и возникает он ежемесячно.
в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.
т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце,
Зато не скучно））
Да,интересно,но не подходит под расчеты Петра.
Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ）））
А шановний Петро почемуто считает в месяц？
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:41
THB написав:
Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ）））
А шановний Петро почемуто считает в месяц？
Хоботов, это мелко.
Будем считать, что открытие депо занимает час времени.
Тогда нужно пресловутые 6.8% умножить на 24*365=8760, так получим годовую доходность )
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:55
mustbe написав: prodigy написав: Petro2004 написав:
3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.
2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.
Строго говоря - надо не умножать на 4, а возводить в 4-ю степень (сложные проценты):
1.0265 ** 4 - 1 = 0.11 = 11% годовых
Но это не принципиально
якщо 11% річних в $ - то досить добре!
а ось якщо 11% в грн - малувато, є % вищі.
ну і всіх лякає ризик девальвації.
взагалі, якщо бути впевненним, що за 3 міс гривня буде на цбому ж рівні 38,5 чи ревальвує, то карусель не вигідна,
а якщо навпаки, гривня девальвує і банки не рухнуть, то вигідніше карусель, бо через 3 міс тоді % буде вищий.
Справа в тому, що ніхто не знає , що там буде не те що за 3 міс, а наступного дня!
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