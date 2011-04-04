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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1651165216531654

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:29

  uaprofi написав:Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи.
многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М грн.
(т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо)
поэтому и считаем мы доходность в % годовых на вложенный капитал.

Коллега же считает доход от "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)

т.е. у него действительно происходит доход и возникает он ежемесячно.

в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.

т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце,

Зато не скучно））
Да,интересно,но не подходит под расчеты Петра.
Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ）））
А шановний Петро почемуто считает в месяц？
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:41

  THB написав:Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ）））
А шановний Петро почемуто считает в месяц？

Хоботов, это мелко.
Будем считать, что открытие депо занимает час времени.
Тогда нужно пресловутые 6.8% умножить на 24*365=8760, так получим годовую доходность )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:55

  mustbe написав:
  prodigy написав:
  Petro2004 написав:3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.


2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.

Строго говоря - надо не умножать на 4, а возводить в 4-ю степень (сложные проценты):
1.0265 ** 4 - 1 = 0.11 = 11% годовых
Но это не принципиально



якщо 11% річних в $ - то досить добре!
а ось якщо 11% в грн - малувато, є % вищі.
ну і всіх лякає ризик девальвації.
взагалі, якщо бути впевненним, що за 3 міс гривня буде на цбому ж рівні 38,5 чи ревальвує, то карусель не вигідна,
а якщо навпаки, гривня девальвує і банки не рухнуть, то вигідніше карусель, бо через 3 міс тоді % буде вищий.
Справа в тому, що ніхто не знає , що там буде не те що за 3 міс, а наступного дня!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:30

цифровізуємо життєві артерії із швидкістю звуку!
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Національний банк впроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ" для автоматизації основних функцій архіву, оцифрування архівних документів, легкості та зручності доступу до них працівників.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/13/697979/
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:40

Шановні форумчани, беріть участь в голосуванні Finawards 2023: обирайте кращі банки, кредитні та страхові компанії в різних номінаціях, а також долучайтеся до церемонії нагородження, що запланована на 31 березня 2023 року.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:40

Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае?
Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:20

Господа, где можно на месяц доллар пристроить? лучше со свободным снятием и чтобы потом снять без проблем?
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:15

  Философ написав:Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае?
Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?
инфа пока полугипотетическая и не перепроверенная в статистически значимых количествах.
вроде, да, по слухам, для какого-то конкретного - покатит
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