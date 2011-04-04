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uaprofi написав:Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи. многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М грн. (т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо) поэтому и считаем мы доходность в % годовых на вложенный капитал.
Коллега же считает доход от "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)
т.е. у него действительно происходит доход и возникает он ежемесячно.
в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.
т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце,
Зато не скучно）） Да,интересно,но не подходит под расчеты Петра. Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ））） А шановний Петро почемуто считает в месяц？
Petro2004 написав:3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.
2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.
Строго говоря - надо не умножать на 4, а возводить в 4-ю степень (сложные проценты): 1.0265 ** 4 - 1 = 0.11 = 11% годовых Но это не принципиально
якщо 11% річних в $ - то досить добре! а ось якщо 11% в грн - малувато, є % вищі. ну і всіх лякає ризик девальвації. взагалі, якщо бути впевненним, що за 3 міс гривня буде на цбому ж рівні 38,5 чи ревальвує, то карусель не вигідна, а якщо навпаки, гривня девальвує і банки не рухнуть, то вигідніше карусель, бо через 3 міс тоді % буде вищий. Справа в тому, що ніхто не знає , що там буде не те що за 3 міс, а наступного дня!
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Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае? Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?
Философ написав:Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае? Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?
инфа пока полугипотетическая и не перепроверенная в статистически значимых количествах. вроде, да, по слухам, для какого-то конкретного - покатит