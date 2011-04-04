uaprofi написав:

Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи.многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М(т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо)поэтому и считаем мыв % годовых на вложенный капитал.Коллега же считаетот "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)т.е. у него действительно происходити возникает он ежемесячно.в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце,