Hotab написав:Alien
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Наприклад в сенс під 2 %
Віддавати буде Фонд по курсу НБУ?
Я на 100% певен, що віддавати буде той, хто буде мати на те ЮРИДИЧНЕ право на момент закінчення депозиту. Якщо банк - то банк і валютою, якщо фонд - то фонд і гривнею по курсу НБУ. Причому це твердження справедливе для будь-якого УКРАЇНСЬКОГО банку, який наразі існує. Приклад АйБоксБанку показав - що проблеми в банку можуть прийти навіть звідти звідки їх ніхто з вкладників навіть уявити не міг. Втім якщо боятись фонду - то усі валютні кошти мають бути закопані під грушею. А людина якраз питала про розміщення валюти на місяць у банку - значить груша їй не цікава принципово.