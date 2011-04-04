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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:44

Alien ,
Наприклад в сенс під 2 %

Віддавати буде Фонд по курсу НБУ?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:04

  Hotab написав:Alien ,
Наприклад в сенс під 2 %

Віддавати буде Фонд по курсу НБУ?

Я на 100% певен, що віддавати буде той, хто буде мати на те ЮРИДИЧНЕ право на момент закінчення депозиту. Якщо банк - то банк і валютою, якщо фонд - то фонд і гривнею по курсу НБУ. Причому це твердження справедливе для будь-якого УКРАЇНСЬКОГО банку, який наразі існує. Приклад АйБоксБанку показав - що проблеми в банку можуть прийти навіть звідти звідки їх ніхто з вкладників навіть уявити не міг. Втім якщо боятись фонду - то усі валютні кошти мають бути закопані під грушею. А людина якраз питала про розміщення валюти на місяць у банку - значить груша їй не цікава принципово.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:12

Обмен валюты

Подскажите, какие сейчас банки принимают доллары 1996 и 2003 годов, а также доллары с лёгкой потёртостью и еле видимыми пятнами.
Прямо проблема сдать в Одессе.
Нова
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:48

  Нова написав:Подскажите, какие сейчас банки принимают доллары 1996 и 2003 годов, а также доллары с лёгкой потёртостью и еле видимыми пятнами.
Прямо проблема сдать в Одессе.

Приват. Через тумбу. Інколи не з першого разу.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:16

  Alien написав:Приват. Через тумбу. Інколи не з першого разу.

Що такое "через тумбу"? Це як?
Нова
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:57

  Нова написав:
  Alien написав:Приват. Через тумбу. Інколи не з першого разу.

Що такое "через тумбу"? Це як?

Термінал для приймання готівки. Більшість з них у приваті приймає іноземну готівку (долари та євро) для зарахування на рахунки та вклади. А вже з них у касі банку з того чи іншого рахунку можна зняти готівку зовсім іншої якості. При цьому треба враховувати які саме рахунки вам доступні, щоб зняти суму без комісій та додаткових витрат. Пряме внесення готівки на картку Уні з подальшим зняттям з неї ж - призведе до комій при отримання готівки, внесення на КДВ - призведе до комісії при зарахуванні готівки. Втім є й способи внесення таким чином, щоб комісій не було. Шукайте!
Alien
 
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