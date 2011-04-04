Наприклад в сенс під 2 %
Віддавати буде Фонд по курсу НБУ?
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Додано: Вів 14 бер, 2023 14:04
Я на 100% певен, що віддавати буде той, хто буде мати на те ЮРИДИЧНЕ право на момент закінчення депозиту. Якщо банк - то банк і валютою, якщо фонд - то фонд і гривнею по курсу НБУ. Причому це твердження справедливе для будь-якого УКРАЇНСЬКОГО банку, який наразі існує. Приклад АйБоксБанку показав - що проблеми в банку можуть прийти навіть звідти звідки їх ніхто з вкладників навіть уявити не міг. Втім якщо боятись фонду - то усі валютні кошти мають бути закопані під грушею. А людина якраз питала про розміщення валюти на місяць у банку - значить груша їй не цікава принципово.
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:12
Обмен валюты
Подскажите, какие сейчас банки принимают доллары 1996 и 2003 годов, а также доллары с лёгкой потёртостью и еле видимыми пятнами.
Прямо проблема сдать в Одессе.
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:48
Додано: Вів 14 бер, 2023 15:16
Додано: Вів 14 бер, 2023 15:57
Термінал для приймання готівки. Більшість з них у приваті приймає іноземну готівку (долари та євро) для зарахування на рахунки та вклади. А вже з них у касі банку з того чи іншого рахунку можна зняти готівку зовсім іншої якості. При цьому треба враховувати які саме рахунки вам доступні, щоб зняти суму без комісій та додаткових витрат. Пряме внесення готівки на картку Уні з подальшим зняттям з неї ж - призведе до комій при отримання готівки, внесення на КДВ - призведе до комісії при зарахуванні готівки. Втім є й способи внесення таким чином, щоб комісій не було. Шукайте!
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