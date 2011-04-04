Наприклад в сенс під 2 %
Віддавати буде Фонд по курсу НБУ?
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Додано: Вів 14 бер, 2023 14:04
Я на 100% певен, що віддавати буде той, хто буде мати на те ЮРИДИЧНЕ право на момент закінчення депозиту. Якщо банк - то банк і валютою, якщо фонд - то фонд і гривнею по курсу НБУ. Причому це твердження справедливе для будь-якого УКРАЇНСЬКОГО банку, який наразі існує. Приклад АйБоксБанку показав - що проблеми в банку можуть прийти навіть звідти звідки їх ніхто з вкладників навіть уявити не міг. Втім якщо боятись фонду - то усі валютні кошти мають бути закопані під грушею. А людина якраз питала про розміщення валюти на місяць у банку - значить груша їй не цікава принципово.
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:12
Обмен валюты
Подскажите, какие сейчас банки принимают доллары 1996 и 2003 годов, а также доллары с лёгкой потёртостью и еле видимыми пятнами.
Прямо проблема сдать в Одессе.
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:48
Додано: Вів 14 бер, 2023 15:16
Додано: Вів 14 бер, 2023 15:57
Термінал для приймання готівки. Більшість з них у приваті приймає іноземну готівку (долари та євро) для зарахування на рахунки та вклади. А вже з них у касі банку з того чи іншого рахунку можна зняти готівку зовсім іншої якості. При цьому треба враховувати які саме рахунки вам доступні, щоб зняти суму без комісій та додаткових витрат. Пряме внесення готівки на картку Уні з подальшим зняттям з неї ж - призведе до комій при отримання готівки, внесення на КДВ - призведе до комісії при зарахуванні готівки. Втім є й способи внесення таким чином, щоб комісій не було. Шукайте!
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:24
У мене питання ,яка Ваша кінцева ціль розміщення коштів ?
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:27
Vadim_ де?
В залежності від місця розміщення вона може бути різною. Під грушею просто зберегти фізично по номіналу. У будь який актив - частіше за усе намагання отримати прибуток. Втім як людина з економічною освітою я розумію що будь яке розміщення коштів у бідь які активи крім потенційного прибутку несе й ще потенційні ризики втрат активу. Власне кажучи управління активами у тому й полягає щоб зважаючи на існуючи ризики забезпечити збереження та примноження існуючого. А кінцева мета будь якого активу - обмін його на отримання певних благ мною та моїми близьким. Втім мені здається ваше питання було не про це.
Востаннє редагувалось Alien в Вів 14 бер, 2023 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:31
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:34
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 14 бер, 2023 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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