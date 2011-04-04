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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1653165416551656

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:38

  Vadim_ написав:Роз'ясніть , будь ласка , який сенс і в чому кінцевий гешефт?
:)
это чем-то напомнило мне:
Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?
Дебют, товарищи, — это «Quasi una fantasia....
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:59

  Vadim_ написав:
  Alien написав:Vadim_ де?


Ален бот, дасвидания

Який чемний опонент пішов. Цитує моє повідомлення, задає дурнувате питання, втім я даю на нього розгорнуту відповідь і внаслідок маю таке... Ви визначіться що ви власне хочете та старайтесь хоч трошки логічніше формулювати свої думки. Хоча після вашого "бот дасвідання" в мене дуже великі сумніви в вашій адекватності...
Воістину - не роби людям добра - не отримаєш зла :(
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:20

Вибачаюсь, вы так все мельтешите пустозвонством шо и не грех перепутать ))),
-вопрос был к Алексей 77, тоесть вопроссы былы адрессованы ему , ответите?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vadim_ написав:який сенс і в чому кінцевий гешефт?

Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
apollo
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:52

  apollo написав:
  Vadim_ написав:який сенс і в чому кінцевий гешефт?

Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
"Так не честно! Ты знал!" ©
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