это чем-то напомнило мне:
© 12 стульевЧто такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?
Дебют, товарищи, — это «Quasi una fantasia....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:38
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:59
Який чемний опонент пішов. Цитує моє повідомлення, задає дурнувате питання, втім я даю на нього розгорнуту відповідь і внаслідок маю таке... Ви визначіться що ви власне хочете та старайтесь хоч трошки логічніше формулювати свої думки. Хоча після вашого "бот дасвідання" в мене дуже великі сумніви в вашій адекватності...
Воістину - не роби людям добра - не отримаєш зла
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:20
Вибачаюсь, вы так все мельтешите пустозвонством шо и не грех перепутать ))),
-вопрос был к Алексей 77, тоесть вопроссы былы адрессованы ему , ответите?
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:52
"Так не честно! Ты знал!" ©
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