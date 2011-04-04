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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:38
Vadim_ написав:
Роз'ясніть , будь ласка , який сенс і в чому кінцевий гешефт?
это чем-то напомнило мне:
Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?
Дебют, товарищи, — это «Quasi una fantasia....
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Додано: Вів 14 бер, 2023 16:59
Vadim_ написав: Alien написав:Vadim_
де?
Ален бот, дасвидания
Який чемний опонент пішов. Цитує моє повідомлення, задає дурнувате питання, втім я даю на нього розгорнуту відповідь і внаслідок маю таке... Ви визначіться що ви власне хочете та старайтесь хоч трошки логічніше формулювати свої думки. Хоча після вашого "бот дасвідання" в мене дуже великі сумніви в вашій адекватності...
Воістину - не роби людям добра - не отримаєш зла
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:20
Вибачаюсь, вы так все мельтешите пустозвонством шо и не грех перепутать ))),
-вопрос был к Алексей 77, тоесть вопроссы былы адрессованы ему , ответите?
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:29
Vadim_ написав:
який сенс і в чому кінцевий гешефт?
Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:52
apollo написав: Vadim_ написав:
який сенс і в чому кінцевий гешефт?
Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
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Додано: Вів 14 бер, 2023 20:15
apollo написав: Vadim_ написав:
який сенс і в чому кінцевий гешефт?
Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
Одно только хреново, что в Запорожье нет покупателей
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Додано: Вів 14 бер, 2023 21:04
Vadim_ написав: Философ написав:
Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае?
Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?
При выплате от ФГВФО банк не выдаёт какой либо справки или документа
Можно взять выписку с текущего счета и там будет указана сумма зачисленная на счет из Фонда.
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