Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Який чемний опонент пішов. Цитує моє повідомлення, задає дурнувате питання, втім я даю на нього розгорнуту відповідь і внаслідок маю таке... Ви визначіться що ви власне хочете та старайтесь хоч трошки логічніше формулювати свої думки. Хоча після вашого "бот дасвідання" в мене дуже великі сумніви в вашій адекватності... Воістину - не роби людям добра - не отримаєш зла
Vadim_ написав:який сенс і в чому кінцевий гешефт?
Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
Vadim_ написав:який сенс і в чому кінцевий гешефт?
Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
Vadim_ написав:який сенс і в чому кінцевий гешефт?
Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...
Одно только хреново, что в Запорожье нет покупателей
Философ написав:Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае? Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?
При выплате от ФГВФО банк не выдаёт какой либо справки или документа
Можно взять выписку с текущего счета и там будет указана сумма зачисленная на счет из Фонда.
Vadim_ написав:який сенс і в чому кінцевий гешефт?
Продати все (машину/квартиру/будинок/дачу/бізнес) в Запоріжжі, положити гроші в доларах на місяць в банк, безпечно сісти на потяг із порожніми карманами, випити кон'ячка, виспатись, вийти через 18 годин в Ужгороді, розміститись у друзів, видохнути, завітати в банк, зняти раніше покладені кошти і розпочати нове життя...